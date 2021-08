“Τρελό” Grand Prix στου Ουγγαρία, με πολλά ατυχήματα και τον Εστέμπαν Όκον της Alpine και παίρνει την πρώτη νίκη της καριέρας του και να αφήνει δεύτερο τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Εκπληκτικός αγώνας από τον Λιούις Χάμιλτον και 3η θέση.

Την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1 πανηγύρισε στην Ουγγαρία ο Εστεμπάν Οκόν. Ο Γάλλος πιλότοςτης Alpine είδε πρώτος την καρό σημαία στο ουγγρικό… θεότρελο Grand Prix που διεξήχθη στη Βουδαπέστη.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας του Enstone μετά το 2013 (τότε ονομαζόταν Lotus). Ο Όκον άφησε στην δεύτερη θέση τον Σεμπάστιαν Φέτελ με Aston Martin. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον (κάνοντας απίστευτο ντεμαράζ, ανεβαίνοντας 11 θέσεις). Ο Βρετανός πιλότος «σκαρφάλωσε» στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκκίνηση του αγώνα ήταν… χαοτική. Ο Βάλτερι Μπότας άργησε να ξεκινήσει και φρέναρε πολύ αργά στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα η Mercedes του να πέσει πάνω στη McLaren του Λάντο Νόρις, ο οποίος με τη σειρά του «χτύπησε» τη Red Bull του Μαξ Φερστάπεν, ενώ στη συνέχεια ο Φινλανδός «βρήκε» και τη δεύτερη Red Bull, αυτή του Σέρχιο Πέρες.

Σε άλλο συμβάν μετά την εκκίνηση, η Aston Martin του Λανς Στρολ χτύπησε τη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρκ, ενώ στη συνέχεια της σύγκρουσης ενεπλάκη και η McLaren του Ντάνιελ Ρικιάρντο. Αποτέλεσμα αυτών των συμβάντων ήταν να εγκαταλείψουν οι Πέρες, Στρολ, Λεκλέρκ, Νόρις και Μπότας, ο Φερστάπεν να πέσει στην 13η θέση με ζημιά και οι αγωνοδίκες να διακόψουν τον αγώνα, προκειμένου οι μηχανικοί των ομάδων να επισκευάσουν τα μονοθέσια που μπορούσαν να συνεχίσουν, αλλά και να καθαριστεί η πίστα από τα συντρίμμια.

RACE CLASSIFICATION



How we crossed the line in Hungary! 🏁#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/bKVLqLHouP