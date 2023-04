Ήδη η FIA ερευνά την υπόθεση και έχει ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους του Grand Prix της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Εστεμπάν Οκόν μπήκε με ταχύτητα στο pit lane, όταν είδε μπροστά του φωτογράφους και άλλους εκπροσώπους των ΜΜΕ!

Ο Εστεμπάν Οκόν πρόλαβε να μειώσει την ταχύτητα της Alpine του, ενώ και οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο pit lane, έτρεξαν για να φύγουν από τη μέση, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα.

«Αυτό που έγινε ήταν τρελό! Θα μπορούσε να συμβεί κάτι πολύ άσχημο σήμερα. Πρέπει να δούμε τι έγινε!», είπε εμφανώς δυσαρεστημένος ο Γάλλος πιλότος.

The onboard footage from Esteban Ocon’s near miss in the pitlane pic.twitter.com/OqyKq79nFj