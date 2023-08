Πανηγύρισε και πάλι, μπροστά στους συμπατριώτες του. Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε για τρίτη σερί φορά το Grand Prix της Formula 1 στην Ολλανδία κι έφτασε τις 9 συνεχόμενες νίκες στο 2023! Δεύτερος ο Αλόνσο (Aston Martin) με το 7ο βάθρο του σε 13 αγώνες φέτος. Στο βάθρο και ο Γκασλί μετά την ποινή των 5” στον Πέρεζ.

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε το… χατ-τρικ στην πατρίδα του, κατακτώντας για τρίτη σερί χρονιά το Grand Prix της Formula 1 στην Ολλανδία, μετά από αγώνα που είχε διακοπή 45 λεπτών, λόγω της δυνατής βροχής.

Ο “πιλότος της Red Bull σημείωσε έτσι την ένατη σερί του νίκη, ισοφάρισε το σχετικό ρεκόρ που είχε ο Σεμπάστιαν Φέτελ και πλησίασε κι άλλο στη μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου.

Ο Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε τον αγώνα στη δεύτερη θέση, παίρνοντας έτσι το 7ο βάθρο του σε 13 αγώνες, τη φετινή σεζόν (αναδείχθηκε και οδηγός της ημέρας).

Την τριάδα των νικητών συμπλήρωσε ο Γκασλί, μετά την ποινή πέντε δευτερολέπτων του Σέρτζιο Πέρεζ, ο οποίος είχε και έξοδο λόγω της βροχής πριν από την διακοπή.

MAX VERSTAPPEN WINS THE DUTCH GRAND PRIX 🏆



The Red Bull driver takes his ninth win in a row to equal Sebastian Vettel’s record for most consecutive wins 💪#DutchGP #F1 pic.twitter.com/lCJHFA0kCS