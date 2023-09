Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος στις επεισοδιακές κατατακτήριες του Grand Prix της Formula 1 στη Σιγκαπούρη και πήρε την pole position με την Ferrari. Ο Λανς Στρολ είχε ένα τρομακτικό ατύχημα με την Άστον Μάρτιν του, στο τέλος του Q1 των κατατακτηρίων δοκιμών.

Τη δεύτερη διαδοχική pole position του και συνολικά πέμπτη στην καριέρα του στη Formula 1 πανηγύρισε ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ στη Σιγκαπούρη. Ο Ισπανός οδηγός της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά για τον αυριανό (17.09) αγώνα και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση, έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον Τζορτζ Ράσελ με Mercedes.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκονται ο Σαρλ Λεκλέρκ με τη δεύτερη Ferrari και ο Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον κατετάγη πέμπτος με τη δεύτερη Mercedes και ο Κέβιν Μάγκνουσεν με Haas ήταν έκτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο Red Bull δεν κατάφεραν να περάσουν το δεύτερο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q2), εξαιτίας λαθών στους τελευταίους γύρους τους, με τον δις παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν να κατατάσσεται ενδέκατος και τον Σέρχο Πέρες να παίρνει τη 13η θέση στο Q2, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός της δεκάδας που «μονομάχησε» για την “pole position” στο Q3. Εκεί προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Λίαμ Λόσον.

Επίσης, ο Λανς Στρολ είχε ένα ατύχημα στο τέλος του πρώτου μέρους των επίσημων δοκιμαστικών, με αποτέλεσμα να βγει κόκκινη σημαία και να ολοκληρωθεί πρόωρα το Q1. Ο Καναδός οδηγός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το ατύχημά του είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του Q2, προκειμένου να απομακρυνθεί η Aston Martin του και να επισκευαστούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στις μπαριέρες της τελευταίας στροφής από τη σφοδρή σύγκρουση που είχε το μονοθέσιο του Στρολ.

Stroll crashes at high speed and red flags are out#SingaporeGP #F1 #Stroll #AstonMartin pic.twitter.com/FGulL5wsub