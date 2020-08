Ο Ντάνι Κβίατ έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του κατά τη διάρκεια του Γκραν Πρι της Formula 1 στη Βρετανία και προσέκρουσε με δύναμη στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από τον αγώνα και να τα βάλει με τον κάμεραμαν που έσπευσε να αποθανατίσει το περιστατικό.

Με άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκε ο αγώνας της Βρετανίας για τον Ντάνι Κβίατ. καθώς ο Ρώσος πιλότος της Alpha Tauri, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του σε μία στροφή και έφυγε εκτός πίστας με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στις μπαριέρες και να το καταστρέψει ολοσχερώς, ενώ ο ίδιος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Παρ’ όλα αυτά ήταν πολύ εκνευρισμένος από την συγκεκριμένη εξέλιξη και αμέσως μετά έσπρωξε την κάμερα που έσπευσε κοντά του για να καλύψει το γεγονός.

BIG accident 💥



Daniil Kvyat hits the barriers hard.



He’s out of the car.



The Safety Car is out once again.



📺 Live on Sky Sports F1

📱 Live on the App and Sky Go

💻 Live Blog: https://t.co/CkqLNBhbI5#SkyF1 | #F1 | #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/DlvaeUWwbH