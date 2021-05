Μπορεί να προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες και να διέκοψε τις δοκιμές κατάταξης του GP του Μονακό της Formula 1, αλλά ο Σαρλ Λεκλέρκ κατάφερε να «σπάσει» την κυριαρχία των Mercedes, παίρνοντας της pole position

Η Ferrari είναι στην pole position για πρώτη φορά από το Μεξικό, το 2019! Αν και «διέλυσε» το αυτοκίνητο του λίγο πριν το τέλος των επίσημων κατατακτήριων δοκιμών, Ο Σαρλ Λεκλέρκ κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση της εκκίνησης, στο GP του Μονακό.

Ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari κατέγραψε τον ταχύτερο γύρο στο Q3, αλλά κάρφωσε στη συνέχεια το μονοθέσιό του σε έναν από τους στενούς τοίχους της πίστας, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί πρόωρα η προσπάθεια του.

Εάν οι τεχνικοί της Ferrari (που κατέκτησε την πρώτη pole position μετά από 2 χρόνια) επισκευάσουν εγκαίρως το μονοθέσιο του (με βάση τους κανονισμούς) ο Λεκλέρκ θα εκκινήσει την Κυριακή (23/05) απ’ την πρώτη θέση μπροστά απ’ τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), ενώ από τη δεύτερη σειρά θα ξεκινήσουν ο Φινλανδός Βαλτέρι Μπότας (Mercedes, 3ος) και ο Ισπανός Κάρλος Σάινθ (Ferrari, 4ος).

Αν ωστόσο, χρειαστεί να γίνουν αναγκαστικές αλλαγές στο μονοθέσιο του Λεκλέρκ (π.χ. κιβώτιο ταχυτήτων), θα χάσει θέσεις λόγω ποινής και η pole position θα περάσει στα χέρια του Φερστάπεν.

Ο πρωτοπόρος του εφετινού πρωταθλήματος και επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λούις Χάμιλτον (Mercedes) θα ξεκινήσει απ’ την 7η θέση.