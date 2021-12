Ατύχημα είχε ο Σαρλ Λεκλέρκ κατά τη διάρκεια της δεύτερη ημέρας των ελευθέρων δοκιμαστικών στο Γκραν Πρι της Formula 1 στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. αφού προσέκρουσε στις μπάρες ασφαλείας προκαλώντας μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιό του.

Συντρίμμια έγινε το μονοθέσιο της Ferrari ου οδηγούσε ο Σαρλ Λεκλέκλρ κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Μονεγάσκος οδηγός έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και χτύπησε με δύναμη στα κερμπς της εισόδου της στροφής 23, ενώ κατόπιν προσέκρουσε στις μπαριέρες της εξωτερικής. Ο πιλότος της Ferrari είναι καλά στην υγεία του, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

#F1: Leclerc absolutely wrecked his car after losing his rear. He’s okay. pic.twitter.com/KbgcAr6Mc4