Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος νικητής στο GP του Μεξικού, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο Μαξ Φερστάπεν σάρωσε στο Μεξικό, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά του από τον Χάμιλτον, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Ο Ολλανδός πιλότος έχει πλέον 19 βαθμούς περισσότερους από τον Βρετανό, τέσσερις αγώνες πριν το φινάλε της χρονιάς.

