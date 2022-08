Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε ακόμα έναν περίπατο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Τι και αν ξεκίνησε από τη 14η θέση, ο Ολλανδός πιλότος νίκησε με χαρακτηριστική άνεση και έκανε ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του δεύτερου σερί πρωταθλήματος της καριέρας του.

Ο Μαξ Φερστάπεν απέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν έχει αντίπαλο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Ο πιλότος της Red Bull έκανε επίδειξη δύναμης και στο Βέλγιο, με τον ομόσταυλό του, Σέρχιο Πέρεζ, να τερματίζει επίσης με άνεση στη δεύτερη θέση.

MAX VERSTAPPEN WINS AT SPA!!! 🏆🇧🇪



From P14 to P1… What. A. Performance 💪#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/hqFiD4YzvU