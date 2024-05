Formula 1: Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole position στην Ίμολα και ισοφάρισε ιστορικό ρεκόρ του Άιρτον Σένα

Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε μια οριακή pole position στο Grand Prix της Εμίλια Ρομάνια στην Ίμολα, αφήνοντας πίσω του τις δυο McLaren και ισοφαρίζοντας ένα σπουδαίο ρεκόρ του θρυλικού Άιρτον Σένα στη Formula 1.

Όταν οι υπόλοιποι πιλότοι νομίζουν πως έχ0ουν ελπίδες, ο Μαξ Φερστάπεν μπορεί και τις “σβήνει”! Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing συνέχισε το απόλυτο σερί με άλλη μία pole position στη φετινή Formula 1, αυτήν τη φορά στην Ιταλία και στο Grand Prix της Εμίλια Ρομάνια στην Ίμολα.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull Racing έφτασε στις οκτώ συνεχόμενες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Άιρτον Σένα από το 1989 (30 χρόνια μετά το θάνατο του θρύλου του αθλήματος, στη συγκεκριμένη πίστα και στη στροφή Ταμπουρέλο), και στις 39 στην καριέρα του.

EIGHT IN A ROW! Max Verstappen equals Ayrton Senna’s all-time consecutive poles record #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/TFZxmM6i2o

Ο τρεις φορές σερί πρωταθλητής έκανε συγκλονιστικό χρόνο στο Q3 (1:14.746) και άντεξε στην πίεση των δύο πιλότων της McLaren, με τον Όσκαρ Πιάστρι να ξεκινάει από τη δεύτερη θέση του grid και τον Λάντο Νόρις από την τρίτη.

Την πεντάδα συμπλήρωσαν οι δύο Ferrari, οι οποίες δεν μπόρεσαν πάντως να ανταγωνιστούν καθόλου τη Red Bull του Φερστάπεν. Πολύ καλή εμφάνιση και για τη “θυγατρική” ομάδα της Red Bull, Racing Bull, με τον Γιούκι Τσουνόντα να ξεκινά από την 7η θέση στο Grand Prix και τον Ντάνιελ Ρικιάρντο από την 9η. Άσχημη εξέλιξη για τον Φερνάντο Αλόνσο, που είχε έξοδο στο Q1 και θα ξεκινήσει από τη 19η θέση του grid.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Piastri and Norris were a whisker away from P1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/ZfIiBhuo2Y