Formula 1: Ο Μπότας την pole position στο Νίρμπουργκρινγκ (video)

Ο Βάλτερι Μπότας ήταν ο… ταχύτερος στις επίσημες κατακτήτριες στο Νίρμπουργκρινγκ, αφήνοντας πίσω του τους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν – Κλασικό… 1-2 η Mercedes.

Στην πρώτη θέση της εκκίνησης του Grand Prix του Άιφελ θα βρεθεί την Κυριακή (11.10.2020) ο Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός πιλότος της Mercedespole position, μετά από “μάχη” που είχε με τον ομόσταυλο του, Λιούις Χάμιλτον.

Ο Βρετανός πιλότος ήταν 256 χιλιοστά πιο αργός από τον Μπότας, αλλά οριακά πιο γρήγορος από τον Μαξ Φερστάπεν, παίρνοντας έτσι τη δεύτερη θέση στις επίσημες κατακτήριες..

Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την τέταρτη θέση για τη Ferrari, ενώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ έκανε απογοητευτικό Q2 και θα ξεκινήσει από την 11η θέση.

Pole No. 1️⃣4️⃣ of the flying Finn’s career 🚀



Well played @ValtteriBottas 👏#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/5W81lChNPZ