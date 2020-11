Formula 1: Ο πιλότος που γλίτωσε από τις φλόγες μιλάει μέσα από το νοσοκομείο (video)

Μια ημέρα μετά το τρομακτικό ατύχημα στην έναρξη του Grand Prix της Formula 1 στο Μπαχρέιν, με τον Ρομέν Γκροζάν να χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου του, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός διαδρομής ο πιλότος της F1 έκανε ανάρτηση από το κρεβάτι του νοσοκομείου για να ευχαριστήσει τους πάντες και να πει ότι είναι καλά.

Η Hass του Ρομέν Γκροζάν εξερράγη στο Grand Prix της Formula 1στο Μπαχρέιν, γεμίζοντας… λάμψη τους καθρέπτες των μονοθεσίων που βρίσκονταν μπροστά του. Ο Γάλλος πιλότος βγήκε -ως εκ θαύματος- χωρίς να υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Το πιο τρομακτικό απ’ όλα είναι ότι ο Γκροζάν έμεινε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μέσα στις ανεξέλεγκτες φλόγες. Και πραγματικά, το ότι είχε τις αισθήσεις του και μπόρεσε να βγει σώος από την κόλαση είναι ένα θαύμα!

Οι γιατροί που έφτασαν άμεσα στο σημείο τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο, με τον Γάλλο να περπατάει με δυσκολία, αλλά να δείχνει πως δεν έχει υποστεί κάποιο “μεγάλο” πρόβλημα.

Ο Γκροζάν μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο BDF, έχοντας «αποκτήσει» κάποια εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, καθώς και σπασμένα πλευρά. Λίγες ώρες μετά το απίστευτο περιστατικό, ο Γάλλος εμφανίστηκε σε βίντεο στα social media –φασκιωμένος στα… κατάλληλα σημεία- δηλώνοντας πως είναι καλά!

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα σας. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη, καθώς και τη FIA και τα ιατρικά επιτελεία που με φρόντισαν. Ελπίζω να μπορέσω σύντομα να απαντήσω στα μηνύματα σας» είπε μεταξύ άλλων.

Dr Ian Roberts and F1 Medical Car driver Alan van der Merwe discuss those crucial few seconds following @RGrosjean's crash in Bahrain



An amazing response by all involved