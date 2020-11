Formula 1: Συγκλονιστικές εικόνες από το ατύχημα στο Grand Prix του Μπαχρέιν (pics, vids)

Ένα τρομακτικό ατύχημα σημάδευσε την έναρξη του Grand Prix της Formula 1στο Μπαχρέιν, το απόγευμα της Κυριακής (29/11). Λίγα λεπτά μετά από την εκκίνηση, ο Ρομέν Γκροζάν έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός διαδρομής. Η Haas εξερράγη, με τον έμπειρο οδηγό να βγαίνει μέσα από τις φλόγες έχοντας – ευτυχώς- τις αισθήσεις του.

Μετά από επαφή της Haas με την AlphaTauri του Daniil Kvyat, το μονοθέσιο του Ρομέν Γκροζάν κατευθύνθηκε ανεξέλεγκτο προς τις μπαριέρες. Η φωτιά που ξέσπασε σόκαρε αμέσως όσους παρακολουθούσαν το συμβάν και η δημοσιογραφική κάλυψη στράφηκε στο ατύχημα. Η Haas εξερράγη, τυλίχτηκε στις φλόγες και κυριολεκτικά κόπηκε στη μέση!

32 seconds Grosjean has stayed into the fire.



32 seconds.