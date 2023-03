Ο Σέρχιο Πέρες ήταν… ιπτάμενος στην Τζέντα και πήρε την pole position για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, στη Formula 1.

Ο Σέρχιο Πέρες, όπως είχε κάνει και την περασμένη σεζόν, κατέκτησε την pole position. Ο Μεξικανός πιλότος της Red Bull είχε τον ταχύτερο χρόνο στις επίσημες κατατακτήριες δοκιμές και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας, στην πίστα της Τζέντα, στο δεύτερο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, ήταν άτυχος, καθώς η Red Bull του αντιμετώπισε σοβαρή βλάβη στον κινητήρα του στο 2ο γύρο των δοκιμών και θα εκκινήσει αύριο από την 15η θέση. H Red Bull ανακοίνωσε ότι ο Φερστάπεν εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στο ημιαξόνιο.

Να σημειωθεί ότι μαζί με τον Φερστάπεν από την 12η θέση, μολονότι είχε σήμερα το δεύτερο ταχύτερο χρόνο, θα εκκινήσει και ο Σαρλ Λεκλέρ, λόγω ποινής 10 θέσεων για αλλαγή της κεντρικής ηλεκτρονικής μονάδας της Ferrari. Δεύτερος τελικά θα ξεκινήσει ο Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin και τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes.

Sergio Perez is a polesitter again!



And he does it again at the Jeddah Corniche Circuit #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/VFrI8PLn57