Με ένα μεγαλοπρεπές 1-2 η Mercedes έκανε επίδειξη δύναμης στα δοκιμαστικά της Μόντσα και ο Λιούις Χάμιλτον θα ξεκινήσει ξανά από την pole position στο αυριανό (6/9) γκραν πρι της Formula 1.

Ξανά ο Λιούις Χάμιλτον, θα εκκινήσει από την pole position ενός γκραν πρι! Στην προκειμένη περίπτωση, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes θα είναι μπροστά από τους υπόλοιπους αντιπάλους του στον αυριανό αγώνα της Ιταλίας στο γκραν πρι της Μόντσα, καθώς έκανε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινές κατατακτήριες δοκιμές.

Ο “ομόσταβλος” του στη γερμανική ομάδα Φινλανδός, Βάλτερι Μπότας, θα ξεκινήσει από τη 2η θέση, ενώ στην τρίτη θα είναι ο Ισπανός πιλότος της MacLaren, Κάρλος Σάινθ. Η σημερινή pole position επέκτεινε το ρεκόρ του Χάμιλτον σε 94 στην καριέρα του, ενώ ήταν η 6η pole position του Βρετανού σε 8 αγώνες της τρέχουσας περιόδου.

BREAKING: @LewisHamilton takes pole at Monza! 💪



Team mate @ValtteriBottas finishes in P2, with @Carlossainz55 in P3#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/M2D5fTHHMv