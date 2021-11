Ο Μαξ Φερστάπεν δεν θα βρεθεί τελικά στη δεύτερη θέση της εκκίνησης στο Grand Prix του Κατάρ, στο… πλάι του Λιούις Χάμιλτον.

Αλλαγές στις θέσεις εκκίνησης του Grand Prix του Κατάρ λόγω ποινών και… χαμόγελα για τον Λιούις Χάμιλτον. Οι άνθρωποι της FIA αποφάσισαν να επιβάλουν ποινή πέντε θέσεων στον Μαξ Φερστάπεν, αφαιρώντας του έτσι το δικαίωμα να ξεκινήσει τον αγώνα του από τη δεύτερη θέση.

Max Verstappen has been handed a five-place grid penalty



Received for not respecting double waved yellows