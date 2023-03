Η νέα σεζόν στη Formula 1 ξεκίνησε όπως και η προηγούμενη, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι μακράν πιο γρήγορος και να παίρνει εύκολα τη νίκη στο Γκραν Πρι του Μπαχρέιν.

Ο Φερστάπεν επιβεβαίωσε τη δυναμική της Red Bull στην πρεμιέρα της σεζόν στη Formula 1, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο ομόσταβλός του, Σέρχιο Πέρεζ, ενώ την έκπληξη στο πρώτο φετινό Γκραν Πρι έκανε ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin.

Ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση και προσπέρασε μία Ferrari και δύο Mercedes, για να ανέβει στο πόντιουμ του αγώνα του Μπαχρέιν. Τέταρτος έμεινε ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari, με τον έτερο οδηγό της Scuderia, Σαρλ Λεκλέρκ να εγκαταλείπει με μηχανικό πρόβλημα.

MAX VERSTAPPEN WINS THE OPENING RACE OF THE 2023 SEASON!!! 🙌 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Nw4WKNaYh6

Our first top 10 of the season 👀#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/yMlInrLVOq