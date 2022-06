Ο παλιός οδηγός της Formula 1, Νέλσον Πικέ βρέθηκε στο “στόχαστρο” μετά από ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε εναντίον του Λιούις Χάμιλτον.

Ο 70χρονος Βραζιλιάνος χρησιμοποίησε ακόμη και τη λέξη “Νέγρος” για τον Χάμιλτον, γεγονός που προκάλεσε σάλο και έφερε την αντίδραση της FIA, διοργανώτριας αρχής της Formula 1.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της για το θέμα, επισήμανε τα εξής: «Η ρατσιστική γλώσσα είναι απαράδεκτη σε οποιαδήποτε μορφή και δεν έχει κανένα ρόλο στην κοινωνία. Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ένας απίστευτος πρεσβευτής για το άθλημά μας και αξίζει σεβασμό. Οι ακούραστες προσπάθειές του να αυξήσει τη διαφορετικότητα και την ένταξη είναι ένα μάθημα για πολλούς και κάτι στο οποίο έχουμε δεσμευτεί στην F1». Σχετικές αναρτήσεις υπήρξαν και από την F1, αλλά και από τη Mercedes.

Τη δική του απάντηση έδωσε όμως λίγο αργότερα και ο ίδιος ο Χάμιλτον, ο οποίος και έγραψε στο twitter τα εξής: “Είναι κάτι περισσότερο από τη γλώσσα. Αυτές οι αρχαϊκές νοοτροπίες πρέπει να αλλάξουν και δεν έχουν θέση στο άθλημά μας. Είμαι περικυκλωμένος από αυτές τις συμπεριφορές και έχω βάλει στόχο όλη μου τη ζωή. Υπήρξε πολύς χρόνος για να μάθουμε. Ήρθε η ώρα για δράση”.

