Ο παλιός οδηγός της Formula 1, Νέλσον Πικέ βρέθηκε στο “στόχαστρο” μετά από ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε εναντίον του Λιούις Χάμιλτον.

Ο 70χρονος Βραζιλιάνος χρησιμοποίησε ακόμη και τη λέξη “Νέγρος” για τον Χάμιλτον, γεγονός που προκάλεσε σάλο και έφερε την αντίδραση της FIA, διοργανώτριας αρχής της Formula 1.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της για το θέμα, επισήμανε τα εξής: «Η ρατσιστική γλώσσα είναι απαράδεκτη σε οποιαδήποτε μορφή και δεν έχει κανένα ρόλο στην κοινωνία. Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ένας απίστευτος πρεσβευτής για το άθλημά μας και αξίζει σεβασμό. Οι ακούραστες προσπάθειές του να αυξήσει τη διαφορετικότητα και την ένταξη είναι ένα μάθημα για πολλούς και κάτι στο οποίο έχουμε δεσμευτεί στην F1». Σχετικές αναρτήσεις υπήρξαν και από την F1, αλλά και από τη Mercedes.

The FIA strongly condemns any racist or discriminatory language and behaviour, which have no place in sport or wider society. We express our solidarity with @LewisHamilton and fully support his commitment to equality, diversity and inclusion in motor sport.