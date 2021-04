Την 99η pole position της καριέρας του κατέκτησε στην πίστα της Ίμολα ο Λιούις Χάμιλτον, με διαφορά μόλις 35 χιλιοστών (!) του δευτερολέπτου από τον δεύτερο, Σέρχιο Πέρεζ.

Η πρώτη του στο φετινό πρωτ’αθλημα της Formula 1 και 99η συνολικά. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον (Mercedes), θα εκκινήσει από την pole position στο αυριανό Grand Prix της Ίμολα, με στόχο την δεύτερη νίκη του τη φετινή σεζόν, στο Grand Preix της Εμίλια Ρομάνια στην Ιταλία

Μαζί του στην πρώτη γραμμή εκκίνησης θα βρεθεί ο (δεύτερος σήμερα) Μεξικανός, Σέρχιο Πέρεθ με Red Bull (πίσω του στις επίσημες κατατακτήριες μια διαφορά μόλις 35 χιλιοστών (!) του δευτερολέπτου), ενώ τρίτος ήταν ο Ολλανδός, Μαξ Φερστάπεν, επίσης της Red Bull, και τέταρτος ο Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό-Ferrari).

