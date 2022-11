Με τον Μαξ Φερστάπεν να έχει εξασφαλίσει προ πολλού τον τίτλο του πρωταθλητή στη Formula 1, η Mercedes βρήκε την ευκαιρία για… παρέλαση στη Βραζιλία, αφού ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την πρώτη θέση και τη νίκη στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας, με τον Λιούις Χάμιλτον πίσω του.

Η Mercedes έκανε εύκολα το 1-2, αφήνοντας πίσω της τη Ferrari, η οποία βρέθηκε στις θέσεις τρία και τέσσερα, με τον Κάρλος Σάινθ στο βάθρο και τον Λεκλέρκ να τον ακολουθεί.

Στην 5η θέση βρέθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο με την Alpine, μπροστά από τις δύο Red Bull με Φερστάπεν και Πέρεζ, ενώ τη βαθμολογούμενη 10άδα συμπλήρωσαν οι Οκόν, Μπότας και Στρολ.

GEORGE RUSSELL IS A GRAND PRIX WINNER!



