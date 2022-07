Η Ferrari ήταν μακράν το καλύτερο μονοθέσιο στο Γκραν Πρι της Formula 1 στην Αυστρία και ο Σαρλ Λεκλέρκ πήρε τη νίκη επί του Μαξ Φερστάπεν μέσα στο… σπίτι της Red Bull Racing.

Ο Λεκλέρκ έκανε την έκπληξη στον αγώνα, αφού ήταν πιο αργός από τον Φερστάπεν, τόσο στα δοκιμαστικά της Παρασκευής, όσο και στο sprint race του Σαββάτου, αλλά την ώρα του αγώνα εμφανίστηκε πολύ πιο γρήγορος και δεν δυσκολεύτηκε να προσπεράσει τον αντίπαλό του και Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Ο πιλότος της Red Bull έμεινε έτσι στη δεύτερη θέση, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι ο κινητήρας του Σάινθ με την έτερη Ferrari τυλίχτηκε στις φλόγες, λίγους γύρους πριν το φινάλε. Χάμιλτον και Ράσελ με τις δύο Mercedes βρέθηκαν στην τρίτη και την τέταρτη θέση, ενώ ο Οκόν με την Alpine συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα.

RACE CLASSIFICATION



Leclerc’s third win of the season 👏#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/ippQFhcNQa