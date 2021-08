Ο Σεμπαστιαν Φέτελ πήρε τη δεύτερη θέση στο Grand Prix της Ουγγαρίας, αλλά λίγες ώρες αργότερα οι αγωνοδίκες τον ακύρωσαν, γεγονός που έδωσε τη δεύτερη θέση -και τους σχετικούς βαθμούς- στον Λιούις Χάμιλτον, ενώ… ανέβασε στο βάθρο τον Κάρλος Σάινθ

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι αγωνοδίκες ακύρωσαν τον αγώνα του Σεμπάστιαν Φέτελ στην Ουγγαρία επειδή ο Γερμανός πιλότος δεν είχε στο ρεζερβουάρ της Aston Martin του αρκετή ποσότητα καυσίμου.

Vettel’s disqualification moves Lewis Hamilton up to second, with Carlos Sainz claiming the final podium place



