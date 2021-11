Η κόντρα ανάμεσα στον Μαξ Φερστάπεν και τον Λιούις Χάμιλτον συνεχίζεται τόσο εντός όσο και εκτός της πίστας στη Formula 1, με τον Ολλανδό να τιμωρείται με “βαρύ” πρόστιμο για μία ενέργειά του, μετά το τέλος των κατατακτηρίων στη Βραζιλία.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος έλεγξε με τα χέρια του τις διαφορές της πίσω αεροτομής στο μονοθέσιό του με αυτό του Βρετανού πιλότου, παραβιάζοντας τους κανονισμούς.

Ως εκ τούτου, του επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ, την ώρα που αναμένεται η απόφαση και για τον Χάμιλτον, ο οποίο κινδυνεύει να ξεκινήσει τελευταίος στη Βραζιλία, λόγω παράτυπης χρήσης του συστήματος DRS.

BREAKING: Max Verstappen has been fined for infringing parc ferme regulations after qualifying on Friday#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/sC2n1irwOn