Η παγκόσμια ομοσπονδία κολύμβησης (FINA) αποφάσισε τον αποκλεισμό των τρανσέξουαλ αθλητών από όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις της, εξετάζοντας τη δημιουργία ειδικής κατηγορίας.

Σε σχετικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, η FINA ενημέρωσε τα μέλη της για την έκθεση μίας ομάδας δράσης για τρανσέξουαλ που αποτελείται από κορυφαία ιατρικά, νομικά και αθλητικά πρόσωπα και με βάση αυτή, ψηφίστηκε ο περιορισμός τους από τα τουρνουά γυναικών.

Η νέα πολιτική της FINA αναφέρει ότι οι τρανσέξουαλ αθλητές που έχουν ολοκληρώσει τη μετάβασή τους μέχρι την ηλικία των 12 ετών, θα μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες γυναικών, αλλά όχι οι υπόλοιποι. Ο νέος κανονισμός εγκρίθηκε με πλειοψηφία της τάξης του 71% μετά την ψηφοφορία από μέλη 152 εθνικών ομοσπονδιών.

