H UEFA ανακοίνωσε τις έδρες των τελικών σε Champions, Europa και Conference League της επόμενης διετίας

Η UEFA γνωστοποίησε τις έδρες που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς της επόμενης διετίας για τους τελικούς των Champions, Europa και Conference League.

Συγκεκριμένα η UEFA θέλησε να κάνει γνωστό προς το φίλαθλο κοινό τα γήπεδα στα οποία θα διεξαχθούν οι επόμενοι τελικοί για τις χρονιές 2024/25 και 2025/26 στις τρεις διοργανώσεις της και συγκεκριμένα το Champions League, το Europa League και το Conference League.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο twitter (νυν πλατφόρμα Χ) λίγο πριν από το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν σε συλλογικό επίπεδο, δημοσίευσε τις έδρες στις οποίες θα αγωνιστούν οι φιναλίστ για τα Κύπελλα Ευρώπης των επόμενων χρόνων.

Κάπως έτσι οι απανταχού φίλαθλοι στο ποδόσφαιρο μπορούν από τώρα να καταστρώσουν τα πλάνα τους.

🇭🇺 The 2026 Champions League final will be held in Budapest, at the Puskás Aréna!



All the Executive Committee decisions: #UCLfinal — UEFA (@UEFA) May 22, 2024

Ο τελικός του Champions League για 2026 θα γίνει στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, ενώ στο Europa League ο κλήρος έπεσε στο «Μπεσίκτας Παρκ» της Κωνσταντινούπολης.

Αντίστοιχα η Όσον αφορά στην τρίτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της “Γηραιάς Ηπείρου”, η “RB Arena” στην Λειψία θα φιλοξενήσει τον τελικό του 2026 ενώ έναν χρόνο αργότερα ο τελικός θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη, στην έδρα της Μπεσίκτας.

The next Europa League finals will be held in 🇹🇷 and 🇩🇪 !



2026: Istanbul, Beşiktaş Park

2027: Frankfurt, Stadion Frankfurt



All the Executive Committee decisions: #UELfinal — UEFA (@UEFA) May 22, 2024

Να σημειωθεί πως φέτος οι τελικοί θα γίνουν στα «Wembley» (Champions League), «Aviva Stadium» (Europa League) και «OPAP Arena» (Conference League).

Upcoming Conference League finals will be held in 🇩🇪 and 🇹🇷 !



2026: Leipzig, RB Arena

2027: Istanbul, Beşiktaş Park



All the Executive Committee decisions: #UECLfinal — UEFA (@UEFA) May 22, 2024

Αναφορικά με την ερχόμενη σεζόν, o τελικός στο Champions League θα γίνει στην «Allianz Arena», του Europa League στο «San Mamés» και του Conference League στο «Stadion Wrocław».