Την αντίθεση της για το project του European Super League, εξέφρασε για άλλη μια φορά η UEFA, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (8/11) στη Νιόν.

Συγκεκριμένα η ιδιωτική εταιρεία Α222 Sports, η οποία βρίσκεται πίσω από την πρόταση για τη European Super League, ζήτησε συνάντηση με την UEFA προκειμένου να τεθεί ξανά επί τάπητος το νέο project για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να είναι αντίθετη σε αυτή την πρόταση.

UEFA and the European football community were united in defending the inclusive European sports model – based on openness, solidarity and meritocracy – when they met in Nyon today with the private agency that promotes the self-styled Super League.



