Η Παγκόσμια Υπηρεσία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) ανέδειξε την καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών της Ελλάδας.

Κορυφαίοι ποδοσφαιριστές από το παρελθόν, παίκτες-θρύλοι για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πρωταγωνιστές του ελληνικοί «θαύματος» στα γήπεδα της Πορτογαλίας το καλοκαίρι του 2004 βρίσκονται στην κορυφαία ενδεκάδα της Ελλάδας (σε σύστημα 4-4-2), όπως την παρουσίασε η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Οι τρεις παίκτες από το Euro 2004 είναι ο αρχηγός Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης και ο Τραϊανός Δέλλας.

Τερματοφύλακας: Τάκης Οικονομόπουλος

Αμυντικοί: Γιούρκας Σεϊταρίδης, Στέλιος Μανωλάς, Τραϊανός Δέλλας, Γρηγόρης Γεωργάτος

Μέσοι: Γιώργος Δεληκάρης, Θοδωρής Ζαγοράκης, Μίμης Δομάζος, Βασίλης Χατζηπαναγής

Επιθετικοί: Δημήτρης Σαραβάκος, Μίμης Παπαϊωάννου

