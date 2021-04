Η ισπανική λίγκα αθώωσε τελικά τον Χουάν Κάλα για το περιστατικό με τον Μουκτάρ Ντιακαμπί, στο παιχνίδι της Καντίθ με τη Βαλένθια, στην προηγούμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ κατηγορήθηκε από τον Γάλλο ποδοσφαιριστή για ρατσιστική επίθεση, η οποία όμως φαίνεται ότι δεν έγινε τελικά από τον Κάλα. Όπως ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της η “La Liga“, χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό, αλλά και ειδικοί αναλυτές ανάγνωσης χειλιών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο Κάλα είναι αθώος.

Ο πρόεδρος της λίγκας πάντως, είχε τονίσει τις προηγούμενες ημέρες, ότι αυτό που ακούγεται είναι με λατινοαμερικάνικη προφορά και ίσως πρόκειται για άλλο ποδοσφαιριστή, γεγονός που θα εξεταστεί στη συνέχεια.

After LaLiga found no evidence that Juan Cala racially abused Mouctar Diakhaby, @valenciacf_en have released a statement reaffirming their belief of the player’s version of events pic.twitter.com/9BMQY9KdwN

LaLiga statement. After analysing all available audio and video, they haven’t found evidence that Juan Cala racially abused Mouctar Diakhaby. They also hired professional lipreaders. The analysis has been shared with the clubs and relevant authorities. pic.twitter.com/QHFVivHhFb