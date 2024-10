MLS: Θρήνος με τον θάνατο 25χρονου ποδοσφαιριστή

Στο πένθος βυθίστηκε το MLS, με την Φιλαδέλφεια Γιούνιον να γνωστοποιεί πως ο 25χρονος ποδοσφαιριστής Χόλντεν Τρεντ πέθανε, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι αιτίες του θανάτου του.

Θλιβερή είδηση έρχεται από τις ΗΠΑ και το MLS, καθώς ο Χόλντεν Τρεντ, τερματοφύλακας της Φιλαδέλφεια Γιούνιον, έφυγε από την ζωή στα 25 του χρόνια.

Η ίδια η ομάδα έκανε γνωστό το τραγικό συμβάν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια για τι

We are deeply saddened to share that Holden Trent has passed away at 25 years old.



