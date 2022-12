Οι Ντουέιν Μπέικον και Πιερία Χένρι μοιράστηκαν το βραβείο του MVP της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Ντουέιν Μπέικον, έκανε ρεκόρ καριέρας με 31 πόντους, ενώ είχε ακόμα 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στο παιχνίδι κόντρα στην Αρμάνι.

Τους ίδιους βαθμούς συγκέντρωσε και ο Πιέρια Χένρι στη νίκη της Μπασκόνια επί της Μπάγερν. Ο Αμερικανός γκαρντ των Βάσκων σημείωσε double-double με 14 πόντους (7/10 δίποντα) και 10 ασίστ, ενώ ακόμα κατέβασε 3 ριμπάουντ και έκλεψε την μπάλα τρεις φορές.

We have Co-MVP’s of the Round in Round 12…



Dwayne Bacon had 31 PTS (career-high) I 7 REB I 28 PIR (career-high) in the win of @paobcgr at home versus Milan!🤩



‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/h6YeyCLTUj