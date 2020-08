Σχεδόν… αλάνθαστη εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο από την Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Μάτζικ. «Άγγιξε» το triple – double ο «Greek freak».

Οι Μπακς τα… άκουσαν για την ήττα τους από τους Μάτζικ στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα p ων play off της Ανατολικής Περιφέρειας. Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φροντίζει για το καλό των Ελαφιών, φέρνοντας «τούμπα» τη σειρά.

Οι Μπακς επικράτησαν με 121-107 των Μάτζικ, δείχνοντας πως κανείς δεν μπορεί έτσι εύκολα να τους ξεγράφει, όταν έχουν στην ομ΄’αδα τον MVP του περσινού πρωταθλήματος.

Ο Αντετοκούνμπο πλησίασε το τριπλ-νταμπλ με 35 πόντους (12/14 σουτ, 9/12β.), 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ.Ο «Greek freak» έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας 21 πόντους με 3/5 βολές, 6/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα κόψιμο και ένα λάθος!

Ο «Giannis» έκανε άμυνες, έκανε… πόστερ τους αντιπάλους, σούταρε από το τρίποντο και μοίρασε ασίστ, χρησιμοποιώντας την –κατά το λογαριασμό του NBA στο Twitter- «Freak vision» που διαθέσει.

Giannis dropped 35 points and shot 12-14 from the field. pic.twitter.com/Z8pUSE05u8