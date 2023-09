Η Σερβία ήταν σαρωτική τον «τελικό» με τη Δομινικανή Δημοκρατία, επικράτησε με το εκπληκτικό 112-79 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Mundobasket 2023.

Οι Σέρβοι ολοκλήρωσαν τη φάση των «16» με 4 νίκες – 1 ήττα, ίδιο ρεκόρ με τους Ιταλούς που όμως έχουν το πλεονέκτημα και εξασφάλισαν την πρώτη θέση, αφού είχαν επικρατήσει της Σερβίας για την 1η αγωνιστική. H ομάδα από την Αμερική ολοκλήρωσες την παρουσία της στο παγκόσμιο Κύπελο με ρεκόρ 3-2.

Έξι παίκτες της Σερβίας τελείωσαν το ματς με διψήφιο αριθμό πόντων. Κορυφαίος ήταν ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με 20 πόντους και ακολούθησαν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Βάνια Μαρίνκοβιτς με 16π. ο καθένας.

Ο πάουερ φόργουορντ των Τίμπεργουλβς Καρλ-Άντονι Τάουνς, σημείωσε 25 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ, αλλά υπέπεσε σε 7 λάθη από πλευράς Δομινικανής Δημοκρατίας που έμεινε εκτός των οκτώ κορυφαίων ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα δεκάλεπτα: 15-29, 35-56, 53-87, 79-112

