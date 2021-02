NBA All Star: Χάνει την πρωτιά ο Αντετοκούνμπο από τον Ντουράντ – Τα πρώτα αποτελέσματα (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν τα τελευταία δύο χρόνια ο πρώτος παίκτης σε ψήφους στην Ανατολή για την ανάδειξη των συμμετεχόντων στο All Star Game του NBA, αλλά φέτος φαίνεται ότι θα χάσει την “πρωτοκαθεδρία” από τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο δύο φορές MVP των τελικών του NBA με τους Γουόριορς, άλλαξε περιφέρεια για λογαριασμό των Μπρούκλιν Νετς και με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στη σεζόν, προηγείται στα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τους All Star της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντουράντ είναι πρώτος σε όλο το NBA με 2.302.705 ψήφους, ενώ ο Αντετοκούνμπο έχει 1.752.185 ψήφους. Στη Δύση, πρώτος είναι και πάλι ο πρωταθλητής με τους Λος Άντζελες Λέικερς, Λεμπρόν Τζέιμς, με 2.288.676 ψήφους, ενώ ακολουθεί ο Στεφ Κάρι, με 2.113.178 ψήφους.

