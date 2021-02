Οριστικό: Στις 7 Μαρτίου το All Star Game του NBA (pic)

Κανονικά θα διεξαχθεί τελικά το All Star Game στο NBA, με τις λεπτομέρειες να “κλειδώνουν” μετά και τη συμφωνία των παικτών με τη διοργανώτρια αρχή.

Πιο συγκεκριμένα, η φετινή “γιορτή” του μπάσκετ θα διεξαχθεί οριστικά στην Ατλάντα, στις 7 Μαρτίου και απομένει να ανακοινωθεί μόνο το γεγονός και τυπικά.

Η ψηφοφορία για τους All Star έχει ήδη πάντως ξεκινήσει, με τους πιο δημοφιλείς παίκτες από την Ανατολή και τη Δύση να χωρίζονται σε δύο ομάδες από τους κορυφαίους της ψηφοφορίας. Τα δύο τελευταία χρόνια, αυτοί ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

