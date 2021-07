Ο Τέρενς Κλαρκ πέθανε σε ηλικία μόλις 21 ετών, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα, λίγους μήνες πριν βρεθεί στο NBA Draft, περιμένοντας να κερδίσει μία θέση στο NBA.

Η μοίρα του ήταν όμως διαφορετική και ο παίκτης του Κεντάκι δεν κατάφερε τελικά να δώσει το “παρών” στο ντράφτ του 2021. Παρόλα αυτά, το NBA τον επέλεξε τιμητικά στη διαδικασία, με την οικογένειά του να ξεσπά σε κλάματα την ώρα της επιλογής.

Οι στιγμές ήταν πολύ συγκινητικές και το κοινό μέσα στο χώρο της εκδήλωσης άρχισε να φωνάζει το όνομά του, όταν ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ ανακοίνωσε το όνομά του.

With the next pick in the 2021 NBA Draft, the NBA selects Terrence Clarke from the University of Kentucky. #LLTC5 💙🤍 pic.twitter.com/fJYvShrgK3