Οι Μπόστον Σέλτικς ηττήθηκαν και στο δεύτερο παιχνίδι από τους Μαϊάμι Χιτ, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν ακόμη και στο +17 στο πρώτο ημίχρονο, με τον Μάρκους Σμαρτ να “ξεσπά” στα αποδυτήρια της ομάδας του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ φέρεται να πέταγε αντικείμενα και να έβριζε στα αποδυτήρια, με την υπόλοιπη ομάδα να τον δικαιολογεί πάντως στη συνέντευξη Τύπου. “Δεν ήταν τίποτα, δεν έχω πολλά να πω”, τόνισε ο Γουόκερ, με τον Στίβενς να προσθέτει: «Οι παίκτες ήταν συναισθηματικοί, μετά από ένα σκληρό παιχνίδι, μια σκληρή ήττα».

“It was nothing. I ain’t got much to speak on about it.”



Kemba Walker on reports about Marcus Smart yelling in the Celtics locker room pic.twitter.com/Li5qTaBotW — Bleacher Report (@BleacherReport) September 18, 2020

Αντίστοιχες ήταν οι δηλώσεις κι από τον Μπράουν: «Γι’ αυτό αγαπάμε τον Μάρκους, παίζει με πάθος, είναι φωτιά… Το χρειαζόμαστε αυτό. Υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω στις οικογένειες, αλλά στηρίζουμε ο ένας τον άλλον γι’ αυτό που είμαστε. Πρέπει να πάρουμε αυτή την φωτιά στο Game 3», ανέφερε σχετικά.

Jaylen Brown on Marcus Smart getting angry in the locker room: “That’s why we love Marcus – he plays with passion, he’s full of fire…We need that. There are ups & downs with families, but we embrace each other for who we are. We gotta take that same fire and add it to Game 3” — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) September 18, 2020

Χαρακτηριστική ήταν όμως κι η ανάρτηση του Ενές Καντέρ στο twitter, όπου κι έγραψε: “Πολλές μ@λ@κ@@ς φήμες εκεί έξω, αυτό το γκρουπ παιδιών είναι ένα από τα καλύτερα στα οποία έχω βρεθεί. Κανείς δεν μπορεί να χωρίσει την οικογένειά μας. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να ανεβαίνουμε”.