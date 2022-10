Διπλή ήττα για τους Σάρλοτ Χόρνετς στην Preseason του NBA, αφού εκτός από το παιχνίδι με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (116-107), έχασαν και τον καλύτερό τους παίκτη, Λαμέλο Μπολ, με τραυματισμό.

Οι Γουίζαρντς έκαναν μεγάλη ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα για την Preseason του NBA και πήραν τη νίκη, την ώρα που οι Χόρνετς φάνηκε να έχουν περισσότερο το μυαλό τους στον Λαμέλο Μπολ.

Ο Rookie του 2021 στο NBA γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα και έδειξε να πονάει, με την ομάδα του να αγωνιά πια για το μέγεθος του τραυματισμού, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.

LaMelo Ball apparently went down with a left ankle injury vs. the Wizards. pic.twitter.com/bKVjjb7PfI