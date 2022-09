Η ατυχία χτύπησε ξανά την πόρτα του Ρόμπερτ Γουίλιαμς, καθώς ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς θα χρειαστεί να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.

Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Ο 24χρονος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς αναμένεται να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης έως και 6 εβδομάδες, χάνοντας την προετοιμασία της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο ο Γουίλιαμς χειρουργήθηκε ξανά στο ίδιο πόδι αλλά πρόλαβε να αγωνιστεί στα play off του NBA.

