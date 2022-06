Μια γυναίκα οπαδός των Golden State Warriors επιχείρησε να φιλήσει τον Στέφ Κάρι στο στόμα κατά τη διάρκεια της παρέλασης τίτλου των Πρωταθλητών NBA, με τον Αμερικανό αστέρα να έρχεται σε αμηχανία.

Οι Golden State Warriors, κατάφεραν να επιστρέψουν ξανά στην κορυφή επικρατώντας στους τελικούς του ΝBA με 4-2 στη σειρά με τους Boston Celtics και άπαντες στις τάξεις των ”πολεμιστών” πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Μια γυναίκα οπαδός, έδειξε να χάρηκε σε υπερβολικό βαθμό, σε σημείο στη παρέλαση τίτλου των πρωταθλητών να επιχειρεί να φιλήσει στο στόμα τον μεγάλο πρωταγωνιστή των Πρωταθλητών Στεφ Κάρι. Ο ηγέτης των Golden State Warriors, φάνηκε να έρχεται σε αμηχανία προσπαθώντας ενστικτωδώς να τραβηχτεί, ενώ έγκαιρη ήταν η παρέμβαση της ασφάλειας για να απομακρύνουν την ιδιαίτερα ενθουσιώδη οπαδό.

This Lady really tried to kiss Steph 💀 pic.twitter.com/H17fvgp513