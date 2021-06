Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει βρεθεί στο “στόχαστρο” το τελευταίο διάστημα για τον χρόνο που χρειάζεται για να εκτελέσει μία βολή, αφού ξεπερνάει συνήθως τα 10 δευτερόλεπτα που προβλέπει ο κανονισμός.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς έχει αλλάξει τη ρουτίνα του για να γίνει πιο εύστοχος στη φετινή σεζόν, αλλά με το νέο τρόπο παίρνει περισσότερο χρόνο για τις εκάστοτε ελεύθερες βολές. Μέχρι στιγμής όμως, έχει χρεωθεί μόλις δύο φορές με τη σχετική ποινή, καθώς οι περισσότεροι διαιτητές δεν εφαρμόζουν “κατά γράμμα” αυτούς τους κανονισμούς, όπως και τα τρία δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα.

Μετά το πρώτο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ατλάντα Χοκς πάντως, το «Last Two Minutes Report», που αποτελεί την επίσημη ενημέρωση από τη λίγκα, αναφέρει ότι ο Αντετοκούνμπο χρειάστηκε περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει τις δύο βολές στα 5,3 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα με την Ατλάντα και οι διαιτητές κακώς δεν έδωσαν την παράβαση. Αν αυτό θα αλλάξει την αντιμετώπιση στις βολές του “Greek Freak”, μένει να το δούμε στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους Χοκς.

Last 2 Minute Report notes that Giannis Antetokounmpo took longer than 10 seconds to release each of his free-throw attempts with 5.3 seconds remaining ⌛️ https://t.co/SmOHvGHpiy