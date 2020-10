NBA: Ξέσπασε ο Λεμπρόν Τζέιμς! «Τι έχουν να πουν τώρα; (vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τα σήκωσε όλα και ξέσπασε μετά το τέλος του αγώνα των Λέικερς με τους Χιτ.

Ο “Βασιλιάς” οδήγησε τους Λέικερς και πάλι στην κορυφή του NBA, πανηγυρίζοντας, παράλληλα, το τέταρτο πρωτάθλημα του.

Ο ηγέτης της ομάδας του Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, δεν άντεξε και ξέσπασε.

«Κερδίσαμε το σεβασμό, ο Φρανκ Βόγκελ κέρδισε το σεβασμό, εγώ κέρδισα τον αναθεματισμένο μου σεβασμό», είπε ο Λεμπρόν μόλις παρέλαβε το τρόπαιο του MVP των τελικών, ενώ σε κάποια στιγμή είπε: «Τι θα πουν τώρα;»

“WHAT THEY GONNA SAY NOW?”



LeBron James with a message after his 4th title #NBAFinals pic.twitter.com/P1lVhyyA45