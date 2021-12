Αρκετά σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Άντονι Ντέιβις και οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμένεται να χάσουν τον καλύτερό τους παίκτη τη φετινή σεζόν, σε μία περίοδο που προσπαθούν να “ορθοποδήσουν” από το κακό ξεκίνημα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει υποστεί ζημιά στους συνδέσμους του αριστερού γονάτου του και η επίσημη ενημέρωση από τους “λιμνανθρώπους” κάνει λόγο για απουσία τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την αγωνιστική δράση.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα πρέπει έτσι να “παλέψουν” για να εδραιωθούν στις θέσεις των play off της Δύσης, χωρίς τον Άντονι Ντέιβις και ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς φαίνεται να “παλεύει” μόνος του να βάλει στη… σειρά τη “γερουσία” των Καρμέλο Άντονι, Ντουάιτ Χάουαρντ, ΝτεΆντρε Τζόρνταν, Ράσελ Γουέστμπρουκ, αλλά και του νεοφερμένου Αζάια Τόμας.

