Τα κρούσματα του κορονοϊού έχουν “εκτιναχθεί” τον τελευταίο καιρό στο NBA και οι Μπρούκλιν Νετς θα χάσουν πλέον και τον ηγέτη τους, Κέβιν Ντουράντ.

Όπως αναφέρουν ρεπόρτερ στις ΗΠΑ, το φαβορί για το φετινό βραβείου του MVP της κανονικής περιόδου, μπήκε επίσης στο πρωτόκολλο ασφαλείας και θα χάσει τα επόμενα ματς της ομάδας του, η οποία έχει και άλλα 7 κρούσματα στο ρόστερ της.

Για το λόγο αυτό, οι Μπρούκλιν Νετς φέρονται έτοιμοι να επαναφέρουν στην ομάδα και τον ανεμβολίαστο, Καϊρί Ίρβινγκ, έστω για τα εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ γενικότερα στο NBA προκαλεί προβληματισμός, με σκέψεις για “χαλάρωση” των μέτρων για τον κορονοϊό, αποκλειστικά για τους αγώνες του πρωταθλήματος.

