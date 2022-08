Το μέλλον του Κέβιν Ντουράντ στους Μπρούκλιν Νετς φαίνεται πως είναι αβέβαιο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που… προκάλεσε ο ίδιος ο “αστέρας” της ομάδας.

Σύμφωνα με το «The Athletic», ο Κέβιν Ντουράντ συνομίλησε το Σάββατο (06/08) με τον ιδιοκτήτη των Νετς, Τζο Τσάι και ζήτησε από τη διοίκηση των Νετς να… διαλέξει ανάμεσα στην παραμονή του ιδίου στο ρόστερ της ή σε αυτή του προπονητή Στιβ Νας και του general manager Σον Μαρκς!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντουράντ είχε ζητήσει ανταλλαγή στο τέλος Ιουνίου, χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα οι λόγοι. Φαίνεται, ωστόσο, πως ο ίδιος δεν δείχνει να «πιστεύει» πως με τους Μαρκς και Νας στο «τιμόνι» η ομάδα θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει.

Αυτό που ακολούθησε… λίγοι το περίμεναν. Ο Τζο Τσάι αποφάσισε να πάρει θέση για το ζήτημα μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την είδηση και παίρνοντας ξεκάθαρη θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο έχουν στην στήριξή μου. Θα πάρουμε αποφάσεις για το καλύτερο συμφέρον των Νετς” έγραψε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας του Μπρούκλιν, δείχνοντας ότι δεν αποδέχθηκε το αίτημα του Κέβιν Ντουράντ.

Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets.