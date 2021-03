Οι Σανς πραγματοποιούν εξαιρετική σεζόν στο πρωτάθλημα του NBA και σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία της ομάδας του Φοίνιξ έχει ο Κρις Πολ.

Ο πολύπειρος γκαρντ είναι από τους καλύτερους παίκτες των Σανς, έχοντας ανεβάσει κατακόρυφα το επίπεδο στην περιφέρεια τους. Στο παιχνίδι με τους Λέικερς, ο Πολ σημείωσε triple double (11 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 13 ασίστ) κι έγραψε ιστορία.

Ο σταρ των Σανς έγινε μόλις ο έκτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 10.000+ ασίστ και έβαλε το όνομά του σε ένα… τρομερό γκρουπ, δίπλα στους Τζον Στόκτον, Τζέισον Κιντ, Στιβ Νας, Μάτζικ Τζόνσον και Μαρκ Τζάκσον.

🙌 @CP3 drops a triple-double and becomes the 6th player in NBA history with 10,000 career assists in the @Suns win!



11 PTS | 10 REB | 13 AST | 3 STL pic.twitter.com/TBoofW92Uk