Ο Μάικ Τζέιμς έχει κερδίσει με τις εμφανίσεις του, τους ανθρώπους των Νετς, οι οποίοι θα τον κρατήσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς στο NBA.

Μετά από δύο 10ήμερα συμβόλαια, ο άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού θα υπογράψει μέχρι το φινάλε της σεζόν, διεκδικώντας το πρωτάθλημα με την ομάδα του Μπρούκλιν.

Ο Τζέιμς μέτρησε δέκα συμμετοχές με μέσο όρο 6,6 πόντους και 3,6 ασίστ ανά αγώνα κατά τη διάρκεια του τελευταίου 20ήμερου και έπεισε τους Νεοϋορκέζους με τις εμφανίσεις του.

