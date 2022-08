Ο Κέβιν Ντουράντ είχε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη των Μπρούκλιν Νετς Τζο Τσάι, με τον Αμερικανό αστέρα του NBA να τους ξεκαθαρίζει τους όρους που θέτει για να μην αποχωρήσει από την ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ”Athletic” ο Κέβιν Ντουράντ είχε κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ομάδας και του ζήτησε την απόλυση του προπονητή Στιβ Νας και του General Manager Σον Μαρκς προκειμένου να συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα του Μπρούκλιν.

Η συνάντηση που έγινε μεταξύ των δυο ανδρών ήταν ειλικρινής, με τον ιδιοκτήτη των Νετς να ακούει προσεκτικά τον λόγο που επιθυμεί να αποχωρήσει ο αστέρας του NBA, χωρίς όμως ακόμα να έχει πάρει θέση στο θέμα που προέκυψε στους κόλπους της ομάδας.

