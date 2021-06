Ο Hall of Famer και θρύλος των Γιούτα Τζαζ, Τζον Στόκτον παίρνει μέρος σε ντοκιμαντέρ που προωθεί την ιδέα της άρνησης στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού και μάλιστα κάνει λόγο για… δική του έρευνα!

Αποδέκτης αρνητικών σχολίων έχει γίνει το τελευταίο διάστημα ο παλαίμαχος άσος των Γιούτα Τζαζ, μέλος της… αυθεντικής Dream Team, Hall of Famer και πρώτος σε ασίστ στο ΝΒΑ, Τζον Στόκτον.

Ο θρυλικός πλέι μέικερ συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ που προωθεί την ιδέα της άρνησης στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

«Δεν είναι ο ιός που μας κλέβει την ευκαιρία, αλλά οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις και λένε “όχι, όχι, φοβόμαστε πολύ και θα κατεβάσουμε ρολά. Μείνετε στο σπίτι και να είστε προσεκτικοί”. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου ακούνε αυτά τα πράγματα και τα δέχονται ως αλήθεια, όταν εγώ ξέρω έπειτα από έρευνα που έκανα ότι αυτό δεν ισχύει».

Mάλιστα, ο 59χρονος κάνει και μπασκετικές αναφορές τονίζοντας πως «… θα ήταν έγκλημα για το μπάσκετ αν δεν βλέπαμε τον επόμενο Στεφ Κάρι λόγω των περιορισμών που μας έχουν επιβληθεί για τον κορονοϊό».

Στη σχετική ιστοσελίδα για το ντοκιμαντέρ υπάρχουν ερωτήσεις όπως “Λειτουργούν πραγματικά οι μάσκες;” και “Πώς θα ξέρουμε πραγματικά ότι ένα εμβόλιο COVID είναι ασφαλές;”

Other than John Stockton, this documentary features an all-star team of old school antivaxxers. RFK Jr., Del Bigtree, Andrew Wakefield.



It’s a 9-part series and I am absolutely not watching it. Have fun! pic.twitter.com/A4p6ni4IF2