Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν την αρχή αρνούμενοι να αγωνιστούν στο ματς με τους Ορλάντο Μάτζικ και ανάγκασαν τη λίγκα να αναβάλλει τα άλλα δύο ματς των Play Offs που ακολουθούσαν, με τις εξελίξεις στο ΝΒΑ να αναμένονται ραγδαίες αφού και η οι παίκτες θα προχωρήσουν σε έκτακτη σύσκεψη.

Την απόφαση να αναβληθούν οι αναμετρήσεις μεταξύ Ρόκετς και Θάντερ, αλλά και Λέικερς με τους Μπλέιζερς, πήρε η λίγκα του ΝΒΑ, μετά την κίνηση των Μπακς να μην δεχτούν να αγωνιστούν κόντρα στους Μάτζικ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το πρόσφατο περιστατικό αστυνομικής βίας στο Γουισκόνσιν με τον πυροβολισμό νεαρού Αφροαμερικανού.

Η λίγκα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει πως τα ματς θα οριστούν σε άλλη ημερομηνία, ενώ δεν κάνει λόγο για κάποια τιμωρία στους Μπακς. Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Ένωσης Παικτών, Κρις Πολ, συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη των παικτών που βρίσκονται στην “φούσκα” του Ορλάντο, έτσι ώστε να καθοριστούν οι κινήσεις που πρόκειται να γίνουν τις επόμενες ώρες.

